Prešov deklasoval súpera takmer dvojnásobným počtom gólov. Víťazne aj Považania

Hádzanári Tatrana Prešova sa tešia výhry.
Hádzanári Tatrana Prešova sa tešia výhry. (Autor: TASR)
TASR|13. dec 2025 o 21:04
ShareTweet0

Úradujúci majster potvrdil svoju ligovú neporaziteľnosť.

Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali v 15. kole Niké Handball Extraligy nad Agro Topoľčany jednoznačne 50:28 a zostávajú tak na čele tabuľky bez prehry.

Modra zdolala v súboji tabuľkových susedov Košice 28:24. Považská Bystrica zaznamenala tretiu výhru v sérii, keď si doma poradila s Novými Zámkami 40:33.

Niké Handball Extraliga - 15. kolo:

Tatran Prešov - HK Agro Topoľčany 50:28 (27:12)

Najviac gólov: Dobrkovič 8, Mitaľ 7, Fenár 6 - Kubrický 9, Montecino Berrios a Rodič po 4

Rozhodovali: Cipov - Klus, 7m: 4/2 - 1/1, vylúčení: 3:1, 112 divákov.

HáO TJ Slovan Modra - HK Košice 28:24 (14:14)

Najviac gólov: Burnazovič 5/3, Kažík 5, Farkas, Lackovič, Mišových a Ochaba po 3 - Baláž 6/4, Gagyi 6, Stavač 4

Rozhodovali: Gönczi - Majstrík, 7m: 5/3 - 8/5, vylúčení: 4 - 5, 276 divákov

MŠK Považská Bystrica - MHC ŠTART Nové Zámky 40:33 (19:15)

Najviac gólov: Ďuriš a Štefina po 8, Ďurana 7/2 - Valent 6, Dévai 5, Buranovský 4, Tilandy 4/1

Rozhodovali: Nagy - Ondruš, 7m: 3/2 - 5/3, vylúčení: 5 - 6, 546 divákov

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Hádzanári Tatrana Prešova sa tešia výhry.
    Hádzanári Tatrana Prešova sa tešia výhry.
    Prešov deklasoval súpera takmer dvojnásobným počtom gólov. Víťazne aj Považania
    dnes 21:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Prešov deklasoval súpera takmer dvojnásobným počtom gólov. Víťazne aj Považania