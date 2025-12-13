Prešov deklasoval súpera takmer dvojnásobným počtom gólov. Víťazne aj Považania

Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali v 15. kole Niké Handball Extraligy nad Agro Topoľčany jednoznačne 50:28 a zostávajú tak na čele tabuľky bez prehry.
Modra zdolala v súboji tabuľkových susedov Košice 28:24. Považská Bystrica zaznamenala tretiu výhru v sérii, keď si doma poradila s Novými Zámkami 40:33.
Niké Handball Extraliga - 15. kolo:
Tatran Prešov - HK Agro Topoľčany 50:28 (27:12)
Najviac gólov: Dobrkovič 8, Mitaľ 7, Fenár 6 - Kubrický 9, Montecino Berrios a Rodič po 4
Rozhodovali: Cipov - Klus, 7m: 4/2 - 1/1, vylúčení: 3:1, 112 divákov.
HáO TJ Slovan Modra - HK Košice 28:24 (14:14)
Najviac gólov: Burnazovič 5/3, Kažík 5, Farkas, Lackovič, Mišových a Ochaba po 3 - Baláž 6/4, Gagyi 6, Stavač 4
Rozhodovali: Gönczi - Majstrík, 7m: 5/3 - 8/5, vylúčení: 4 - 5, 276 divákov
MŠK Považská Bystrica - MHC ŠTART Nové Zámky 40:33 (19:15)
Najviac gólov: Ďuriš a Štefina po 8, Ďurana 7/2 - Valent 6, Dévai 5, Buranovský 4, Tilandy 4/1
Rozhodovali: Nagy - Ondruš, 7m: 3/2 - 5/3, vylúčení: 5 - 6, 546 divákov