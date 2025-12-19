Považania sa vďaka víťazstvu posunuli na druhú priečku. Tesný triumf si pripísala aj Modra

Hádzanári Modry zvíťazili v piatkovom dueli 16. kola Niké Handball extraligy na palubovke ŠKP Bratislava 29:27. Považská Bystrica zdolala v ďalšom dueli Topoľčany 33:28.
Pred sobotnými zápasmi sa Považania posunuli pred Bojnice na druhé miesto, osem bodov za vedúci Tatran Prešov.
Niké Handball Extraliga - 16. kolo:
HK AGRO Topoľčany - MŠK Považská Bystrica 28:33 (14:15)
Najviac gólov: Rodič 10, Cigáň 5/2, Vanek 4 - Péchy 8, Kovács 6, Macháč 5. Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, 7m: 3/2 - 5/2, vylúčení: 5:3, 216 divákov.
ŠKP Bratislava - HáO TJ Slovan Modra 27:29 (13:13)
Najviac gólov: Korbel 7, Chajan 5, Pacek 4 - Mišových 6, Burnazovič 5/3, Kotásek a Jurikovič po 5. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 4/2 - 4/3, vylúčení: 3:4, 150 divákov.