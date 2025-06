Dohoda bola do konca sezóny, no potrebujú stabilitu. Antl zostáva na lavičke Tatrana

Klub predĺžil zmluvu so súčasným koučom, ktorý priviedol mužstvo v uplynulej sezóne k 19. majstrovskému titulu v ére samostatnosti, o ďalšie dva roky do 30. júna 2027.

„Naša pôvodná dohoda bola do konca sezóny, no rozhodli sme sa pokračovať. Nechceli sme opäť meniť trénera a začínať odznova. Chceme zastabilizovať túto pozíciu, lebo sme sami videli, že nie je dobré, keď sa tréneri menia, a keď nepoznajú mentalitu Slovenska.

„V prvom rade sa chcem poďakovať za prejavený záujem zo strany majiteľa klubu. Na začiatku to bola len trojmesačná výpomoc. Ale Prešov je pre mňa srdcovka. Zvážil som si, že tu môžem byť s rodinou, v meste, ktoré mám rád, a navyše ma to bavilo. Výsledky nejaké prišli a rozhodol som sa zostať,“ uviedol 47-ročný tréner.

Vzal si čas na rozmyslenie

Antl si najskôr vzal čas na rozmyslenie, keďže zvažoval aj návrat k reprezentácii, kde pôsobil ako šéftréner mládeže a tréner kadetskej reprezentácie. V tejto pozícii však skončil.

„Nedá sa to spojiť. Musel som si vybrať. Bolo to buď, alebo, čo je logické, že nemôžem byť naraz súčasne aj tam, aj tu. Jednoducho, nejde to. Je mi to ľúto, naozaj bola to moja prvá kategória, aj keď sme nič svetoborné nedosiahli, ale myslím si, že chlapci napredovali, pochopili, čo od nich chceme a držím im palce do budúcna,“ uzavrel zatiaľ reprezentačnú kapitolu Antl.