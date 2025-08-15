Všetky ocenenia aj triumf. Tatran uspel v Poľsku, teraz ho čaká náročná skúška v Česku

PREŠOV. Hádzanári Tatrana Prešov vycestovali v piatok ráno po týždni na druhý medzinárodný turnaj.
Po zisku prvenstva na Memoriáli Ryszarda Maruszaka v poľskom Glogowe sa devätnásťnásobný slovenský majster predstaví najbližší víkend na Valašskom pohári 2025 v českom Zubří.
Zverenci trénera Tatranu Prešov Radoslava Antla a asistenta Mareka Gernáta v Glogowe pozbierali všetky turnajové ocenenia.
V semifinále zdolali o gól PGE Gdaňsk a vo finále ďalší popredný tím najvyššej poľskej súťaže, domáci KGHM Chrobry Glogow rozdielom dvoch gólov.
Všetky ocenenia
Po prevzatí víťazného pohára ocenili organizátori memoriálu slovenský klub Cenou fair play a čiernohorského brankára Tatranu Prešov Danila Mihaljeviča vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja.
O ďalšie ocenenie výkonov a vystupovania hráčov klubu na turnaji v Poľsku sa postarala obchodná spoločnosť Tatran Prešov udelením finančnej odmeny desaťtisíc eur.
„Úvodných dvadsať finálových minút v Glogowe bolo fantastických. Domácich sme zaskočili, viedli už o osem gólov, obrana pracovala na výbornú, na druhej strane sa hráči presadzovali aj strelecky.
Po našom prestriedaní ale naša kvalita trochu padla, no výhru sme si už ujsť nedali.
Momentálne sme spokojní, no stále tvrdím, že máme ešte dosť na čom pracovať. Myslím si ale, že sme na dobrej ceste,“ konštatoval tréner Tatranu na margo finálového vyvrcholenia turnaja.
V piatok 15. augusta začne dvojdňový turnaj o Valašský pohár 2025 v Zubří, na ktorom štartujú rakúsky FiversViedeň, ukrajinský Motor Záporožie, Tatran Prešov a domáci HC Robe Zubří.
Tatran trápia zranenia
Otvárací zápas turnaja odohrá dnes popoludní Tatran Prešov proti Motoru Záporožie.
„Na margo turnaja v Česku na úvod musím povedať, že necestujeme naň v optimálnom zložení.
Doma zo zdravotných dôvodov ostávajú hráči spojkového radu Igor Karlov a Jakub Kravčák. Brazílsky pivot Lucas Barros Araxá síce s nami je, avšak je otázne či do hry vôbec zasiahne.
Nuž a mladého Jakuba Valenta sme uvoľnili na tradičný dorastenecký Kénik Cup do Brna, kam vycestoval s našimi dorastencami aj môj asistent Marek Gernát,“ vyriekol R. Antl.
Pohľadne, efektívne a vyhrávať
„Nebudeme síce kompletní, ale mužstvo má kvalitu na to, aby v Česku nadviazalo na výkony v Poľsku. Samozrejme, aj v Zubří hodláme cieliť za prvenstvom.
Avšak za určitých okolností, zase nie za každú cenu. A už vôbec nie v tejto fáze prípravy riskovať nejaké zranenia ďalších hráčov.
Pracovať je treba naplno a tvrdo, ale stále je to príprava, počas ktorej musíme pozerať nielen na výkony jednotlivcov, ale aj na zdravie hráčov.
Pochopiteľne, že chceme napredovať, hrať pohľadnú, efektívnu hádzanú a vyhrávať. A určite sa o to vynasnažíme aj na turnaji o Valašský Pohár v Zubří,“ uzavrel tok informácií pred cestou do Česka tréner prešovského Tatranu.