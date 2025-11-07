Tatran Prešov čaká náročná skúška v pohárovej Európe. Tréner musí riešiť početné absencie

PREŠOV. Sériu siedmich zápasov, z toho štyroch v slovenskej Niké handball extralige a troch v Európskej ligy EHF odštartuje úradujúci majster republiky Tatran Prešov v sobotu ôsmeho novembra o 18.00 hodine domácim stretnutím s MHC Štart Nové Zámky.
Počas už skončenej reprezentačnej prestávky sa tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl musel zaobísť bez kvarteta seniorských reprezentantov brankára Matúša Mitošinku, spojky Jakuba Kravčáka, krídelníkov Damiána Mitaľa a Erika Fenára, kadeta Jakuba Valenta, ale aj svojho asistenta, trénera slovenských hádzanárskych juniorov Mareka Gernáta.
Desať hráčov, z toho jeden brankár
Hlavný tréner devätnásťnásobného slovenského hádzanárskeho šampióna nemal však v ostatnom čase k dispozícii aj viacerých iných hráčov.
„Veru, počas reprezentačnej prestávky som zďaleka nemal pokope optimálny káder. Ochorel nám kapitán mužstva Lukáš Urban i Dávid Turek. Josef Hozman a Lucas Barros mali problémy s kolenami, dlhodobejším maródom je aj Alexej Ušal.
Takže mi ostalo desať hráčov, z toho jeden brankár, s ktorými sme toho veľa urobiť nemohli. Za daných okolností sme preto pilovali súhru dvojíc, trojíc i štvoríc v obranných i útočných činnostiach.“
V prešovskej Tatran handball aréne sa však počas súťažnej pauzy pripravovala aj ukrajinská hádzanárska reprezentácia.
„Jej krátkodobý pobyt sme využili na jeden modelovaný tréning, počas ktorého sme raz bránili súpera my a útočili naši hostia. Potom sme si roly zase vymenili a napokon si zahrali dvadsať minút proti sebe.“
Príprava na Európsku ligu
V sobotu nastúpi Tatran Prešov vo svojom domovskom stánku na zápas desiateho extraligového kola proti Štartu Nové Zámky.
Favoritom je domáci líder súťaže v tabuľke ktorej tróni bez dosiaľ jedinej bodovej straty proti aktuálne štvrtým Novozámčanom.
Keďže v utorok 11. novembra o 18,45 hod. nastúpi Tatran Prešov v treťom kole Európskej ligy proti dánskemu klubu Fredericia Handboldklub, tak sobotňajší extraligový súboj s Novými Zámkami by mal byť zároveň generálkou na zápas Európskej ligy.
„Hoci sme pasovaní do roly favorita, Nové Zámky v žiadnom prípade nesmieme v ničom podceniť. Majú mladý tím, ktorý hrá vskutku dobre.
My sa však vynasnažíme vyrukovať na súpera od začiatku na sto percent. Uvidíme ako to nakoniec bude, ale faktom ostáva, že zároveň ho budeme brať aj ako súčasť prípravy na zápas Európskej ligy.“
Výrazná posila dánskeho súpera
Na margo stretnutia druhej najprestížnejšej európskej súťaže hádzanárov Radoslav Antl povedal.
„O dánskej Fredericii Handboldklube máme dosť informácií. S hráčmi, ktorých som mal doma sme dvakrát hru súpera rozoberali a ešte dvakrát nás to už so všetkými čaká.
Môžem prezradiť, že náš súper aktuálne získal momentálne najlepšieho strelca dánskej najvyššej súťaže. Určite si aj naňho dáme pozor.
Zatiaľ sme doma získali v Európskej lige bod po remíze so švédsky Sävehofom.
Proti Dánom sa určite popasujeme o čo najlepší výsledok. Najdôležitejší je ale vždy ten najbližší zápas, v ktorom chceme v sobotu naplniť očakávania našich priaznivcov.“