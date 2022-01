Prešov prišiel o svoju brazílsku oporu. Výkon tímu to v Maďarsku nepoznačilo

Carapkin: Je to už iný Tatran

Roman Carapkin pre problémy s kolenom prišiel o šancu zabojovať o miestenku na prebiehajúci európsky šampionát.

S určitými obmedzeniami absolvoval aj prípravu s Tatranom v domácich podmienkach. Proti Egeru však nastúpil.

„Stopercentné to ešte nebolo, no teším sa, že som mohol znova hrať. Domáci na začiatku viedli 4:1 a do dvadsiatej minúty to bola vyrovnaná partia. Prvý polčas sme vyhrali iba gól, avšak v druhom sme sa už rozbehli a viedli aj o šesť. Na to, že sme v príprave hrali prvý raz, to bolo celkom dobré. Bol to už iný Tatran než v predošlom období, “ tvrdil ruský legionár.