V semifinále chytala hneď trojica brankárov. Zranená jednotka chce byť už medzi nimi

„Nielen v tomto stretnutí, ale i v niektorých predošlých, sme nepremenili príliš veľa takzvaných vyložených streleckých pozícií. Tie si síce vieme vytvoriť, avšak realizácia často zlyháva. Štyridsať gólov je slušný údaj, no nebyť množstva zahodených šancí, pokojne mohla padnúť aj päťdesiatka.“

Umiernenejší bol rehabilitujúci Čupryna

Spokojnejší smerom k svojim spoluhráčom bol momentálne po operácii kolena rehabilitujúci brankár Igor Čupryna.

„Chodím už dávnejšie bez bariel. Dokonca som už aj zľahka behal a vyzerá to celkom nádejne. Po nie práve šťastných skúsenostiach spoluhráča a kamaráta, kapitána mužstva Lukáša Urbana, svoj návrat do tréningového procesu nechcem, samozrejme i po konzultácii s lekárom, mojim operátorom Petrom Cvengrošom, nejako uponáhľať. Vyzerá to tak, že budúci týždeň začnem pracovať už intenzívnejšie.“