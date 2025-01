Tatran si na pomoc zavolal štyridsiatnika, ktorý chytal za rivala. Reštart okorenil výhrou v šlágri

Prešovský tím mal lepší vstup do zápasu a postupne si vypracoval päťgólový náskok. Zdalo sa, že Tatran uchopil vývoj skóre pevne.

Vtedy ale mužstvo domáceho trénera Ratka Djurkoviča rozohralo výbornú partiu. Dobrá hra a skvelé zákroky brankárov dovolili Považskej Bystrici skórovať do konca stretnutia už len štyrikrát.

Do prestávky sme ale stihli skóre otočiť a po nej sme to rozbalili podobne ako na začiatku. Výsledok sa dostavil, takže máme za sebou dobrý zápas a získané dôležité víťazstvo,“ vyriekol po záverečnom hvizde najlepší strelec zápasu.

„Áno, vstup do zápasu sme mali ozaj dobrý. Potom ale prišli naše slabšie chvíle, tri technické chyby, zahodené šance, dvojminútový trest a zrazu hostia šli do jednogólového vedenia.

Ako videli súboj o pozíciu lídra tréneri?

Spokojnými slovami nešetril ani čiernohorský tréner úradujúceho slovenského majstra Djurkovič.

„Odohrali sme veľmi dobrý zápas, bolo to skvelé derby. Hrali sme výborne, koncentrovane a pohyblivo v obrane, súpera sme tým tlačili do pasivity. S výhrou i výkonom môžeme byť spokojní, ale nesmie nás to ukolísať. Pred nami sú ďalšie dôležité zápasy a podobnú výkonnosť bude treba potvrdiť aj v nich.“

Tréner MŠK Považská Bystrica Václav Straka hodnotil šláger takto: „Hlavne v druhom polčase bol rozdiel v premieňaní šancí. Zaváhali sme z pivota, zo sedmičiek, stratili herné sebavedomie. Prešov dobre bránil, na oboch bránkoviskách mal navrch aj fyzicky a to rozhodlo.“