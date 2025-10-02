Ani Antl tomu nerozumie. Prešov extraligových súperov drví, no rozbieha sa mdlo

PREŠOV. Úradujúci devätnásťnásobný slovenský hádzanársky majster päť úvodných stretnutí sezóny 2025/2026 vyhral presvedčivo na ihriskách súperov i doma.
Tatran Prešov zvíťazil postupne v Nových Zámkoch, doma nad Považskou Bystricou, v Bojniciach, Hlohovcu nadelil v domovskej Tatran handball arene päťdesiatgólový prídel a o osemnásť vyhral naostatok v Modre.
Hoc i nekompletní, svoje docielili
Bilancia víťazných duelov jednoznačne pozitívna. Úspešne rezultáty nešli však ani podľa trénera Radoslava Antla úplne hladko.
Pravdou je, že viacerí hráči Tatranu sa v úvode sezóny nevyhli určitým zdravotným problémom. Prešov má ale široký hráčsky káder, takže hoc nie v optimálnom zložení, svoje docielil.
Ako naostatok v Modre. A to i napriek faktu, že pre virózu nastúpiť nemohli brankár Ivan Ereš, pravé krídlo Josef Hozman, spojka Dávid Turek i dlhodobý maród Daniel Polanský. Nepríjemný vírus sa nevyhol ani fyzioterapeutovi Mariánovi Ditrichovi.
Talentovaného mladíka Jakuba Valenta doma nechali zámerne
Faktom ostalo, že prešovský tím rovnakom ako v predošlých štyroch kolách zápasy rozbiehal veru kostrbato. A nad tým si lámal hlavu i po jasnom poslednom úspechu tréner R. Antl.
„V Modre sme hrali bez viacerých nemocných hráčov. Avšak aj bez mladého talentovaného hráča spojkového radu Jakuba Valenta. Toho sme nechali doma zámerne. Druhý deň po našom zápase v Modre hrali naši dorastenci dôležité ligové zápasy proti Trebišovu.
Nuž a byť s nami, vrátiť sa do Prešova v ranných hodinách a napoludnie byť už k dispozícii trénerovi starších dorastencov Tatranu Stana Kolpaka, sme nechceli. A urobili sme dobre, pretože Jakub sa jedenástimi gólmi výrazne podpísal pod výhru Tatranu.“
Ani skorší príchod ich patrične neprebral
Kompletní či nekompletní, začiatky doterajších zápasov Prešovčania značne rozpačité. A museli riadne zabrať, aby to svoje docielili.
„Nemám čo zakrývať, pravdou ale je, že začíname doma i vonku mdlo. A pritom, napríklad i naostatok v Modre, boli sme už dve hodiny pred začiatkom stretnutia. Hráči si teda po ceste mali dosť času ísť sa poprechádzať, prevetrať si hlavy, nastaviť sa na predzápasovú rozcvičku.
Napokon cestou sme zastali na benzínke, kde si zašli na kávičku či malé občerstvenie. Takže ozaj neviem, prečo sú tie naše začiatky také aké sú,“ priznal tréner prešovských hádzanárov.
V Európskej ligy by sa slabšie rozbehy mohli škaredo vypomstiť
„Samozrejme, s kolegom Marekom Gernátom sa týmto problémom zaoberáme a hľadáme riešenie.
Rovnako na túto tému sa bavíme aj s hráčmi. Aj s apelom, že čoskoro nás čakajú náročné súboje v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži hádzanárov, Európskej lige, v ktorej by sme na ne mohli škaredo doplatiť.
V najvyššej slovenskej súťaži obraty zvládame, avšak proti silným súperom z Nemecka, Švédska či Dánska, to by sme si pod sebou asi podpíli konár. A to veru nechceme.
V sobotu hráme zápas šiesteho kola Niké handball extraligy v Topoľčanoch. V príprave naň pracujem i na tom, aby sme rolu favorita duelu potvrdzovali od začiatku do samého konca.“