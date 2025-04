O víťazovi baráže je prakticky rozhodnuté. Slovenky na pôde súpera vysoko prehrali

Jan Beňadik, tréner Slovenska: „Po výbornom prvom polčase prišlo niečo, čo sme nechceli. Rozhodlo to nielen o dnešnom zápase, ale keď budeme realisti, tak asi aj o celej baráži. Som veľmi sklamaný z toho druhého polčasu, lebo sme zahodili robotu, ktorú sme do toho celého dali. Úplne sme upadli na koncentrácii. Chceli sme s nimi hrať fyzicky, lebo sme vedeli, že im to nebude voňať, no upustili sme od toho. Boli tam jednoduché chyby na pozíciách krajných obrancov a potom sa to prenieslo do celej obrany. Nevedeli sme si pomôcť. Odišiel nám pohyb vpred i vzadu. Nemôžeme prehrať úvod druhého polčasu 0:8. To dnes rozhodlo.“