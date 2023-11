Úspešný vstup do kvalifikácie. Slováci zdolali Kosovo o desať gólov

Fernando Gurich, tréner SR: "Celkovo si myslím, že sme vyhrali rozdielom triedy. Chalani odviedli skvelú prácu, v predošlých zápasoch sme neukázali čo vieme, no dnes to vyšlo. Máme ešte na viac, je to však v procese. Využili sme rýchlosť našich hráčov, fungovalo to v oboch polčasoch. Niektoré ľahké strely nám ušli, mohli sme vyhrať ešte viac, ale dopadlo to dobre. Nechať si ujsť dvojzápas s takýmto náskokom by bola tragédia, musíme sa pripraviť a sústrediť."

Marián Žernovič, brankár SR: "V obrane sme robili viac-menej to, čo sme si povedali. Nechali sme ich strieľať zo šancí, ktoré sme mali naštudované. Oni boli polámaní našimi protiútokmi a to sme chceli. Z dobrých taktických vecí v obrane sme ťažili pri jednoduchých góloch. Určite bude náročné si udržať koncentráciu. Zrejme prvýkrát, odkedy som v reprezentácii, ideme do odvety s takýmto náskokom.

Jakub Prokop, najlepší strelec SR: "Pripravovali sme sa na hru s pivotmi, ktorú majú veľmi kvalitnú. V ich tíme sú dvaja kvalitní, naša obrana proti nim pracovala vynikajúco. Veľakrát sa stalo, že dali hlúpy gól len z odrazenej lopty. Boli sme aj trocha nervózni, doma bola búrlivá atmosféra a každý pociťoval tlak. Na tréningu to funguje, po prvom góle nervozita opadne. Nikdy nehovorím ako dopadne nejaký zápas, ideme do Kosova, ak budeme hrať našu hru, mali by sme postúpiť."