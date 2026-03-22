Slováci prehrali v domácej odvete. Napriek tomu pokračujú v boji o svetový šampionát

Kvalifikácia MS v hádzanej 2027 - odveta
Slovensko - Ukrajina 31:32 (15:20)
Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - Dopjera, Prokop 5, Ďuriš 3, Petržela, Smetánka 4, Briatka 8/4, L. Urban 1, Potisk 1, Fenár 3, Péchy, Kravčák 3, Féder, Štefina, Macháč 3.
Najviac gólov Ukrajiny: Turčenko 8/1, Onufrijenko a Savčuk po 5
Rozhodovali: Pavičevič, Ražnatovič (obaja ČH), vylúčenia: 4:4, 7m hody: 5/4 - 2/1, 1400 divákov (vypredané)
/prvý zápas: 27:24, postúpilo Slovensko/
Slovenskí hádzanári postúpili do finále baráže o postup na MS 2027. V nedeľnej domácej odvete druhej fázy kvalifikácie im s Ukrajinou v Považskej Bystrici stačila aj tesná prehra 31:32, keďže v prvom dueli vyhrali 27:24.
V polovici mája sa v dvojzápase o účasť na šampionáte stretnú so Severným Macedónskom.
Rozlúčku s reprezentačným dresom absolvoval v nedeľu vo veku 38 rokov dlhoročný kapitán národného tímu Ľubomír Ďuriš, ktorý v ňom debutoval v apríli 2011. Odchovanec Považskej Bystrice má za Slovensko na konte celkovo 119 zápasov a 203 gólov.
K výhre v odvete nad Ukrajinou prispel tromi presnými zásahmi. Najlepším strelcom domáceho tímu bol rovnako ako v prvom dueli Juraj Briatka, tentoraz s ôsmimi gólmi.
VIDEO: Juraj Briatka hodnotí zápas
Slováci si z prvého stretnutia na neutrálnej pôde v nemeckom Bensheime priniesli trojgólový náskok, ale o ten prišli už po desiatich minútach, keď Turčenko zvýšil na 7:4 pre hostí. Ukrajinci mali v úvode navrch, v bránke ich viackrát podržal brankár Novikov a v 20. minúte už viedli o päť gólov 14:9 a za tohto stavu boli postupujúcim tímom.
Tréner Fernando Gurich reagoval oddychovým časom, ale jeho tím pôsobil najmä v defenzíve naďalej rozpačito a do kabín odchádzal s päťgólovým mankom.
Po prestávke Slováci vo vypredanej hale zlepšili hru, druhý polčas odštartovali trojgólovou šnúrou a po presnom zásahu Prokopa v 37. minúte na 20:22 opäť držali postupové karty v rukách. V bránke sa „chytil“ Konečný a kapitán Ďuriš v 41. minúte prvýkrát v zápase vyrovnal gólom na 23:23.
Domáci pokračovali v koncentrovanej hre a Kravčák ich dostal v 51. minúte premiérovo v zápase do vedenia 27:26. Slováci síce v závere náskok neudržali, ale aj tesná prehra ich posunula ďalej.
Barážové zápasy so Severným Macedónskom ich čakajú 13./14. a 16./17. mája, prvý zápas odohrajú na domácej pôde a odvetu u súpera.
Svetový šampionát bude od 13. do 31. januára 2027 v Nemecku. Z Európy už na turnaji majú istú účasť Nemecko ako organizátor, Dánsko ako obhajca titulu a ďalšie štyri tímy, ktoré na januárových ME skončili v prvej šestke - Chorvátsko, Island, Portugalsko a Švédsko.
Doplnia ich víťazi desiatich barážových stretnutí. Slováci štartovali na MS v ére samostatnosti doteraz iba dvakrát - v rokoch 2009 a 2011.
Hlasy po zápase
Fernando Gurich, tréner SR: „Bolo to veľmi náročné v oboch zápasoch. Dnes sme nezačali dobre v obrane, v prvom polčase sme dostali až dvadsať gólov, čo sa nám nezvykne stávať. V druhom sme to však zvládli a chlapci v ňom urobili naozaj fantastickú robotu.“
Ľubomír Ďuriš, kapitán SR o rozlúčke s národným tímom: „Spomienky na reprezentáciu sú krásne, pretože som to tu vždy miloval a budem chalanov podporovať aj naďalej. Reprezentácia je špeciálna a som rád, že som v nej tak dlho vydržal. Veľmi si vážim, že som mohol odohrať v najcennejšom drese viac ako sto zápasov. Reprezentácia pre mňa vždy veľa znamenala a z každého zrazu mám nejaké spomienky, ktoré si navždy uchovám.“
Juraj Briatka, najlepší strelec SR: „V prvom polčase sme mali stred obrany veľmi zlý, dostávali sme góly z odrazených lôpt a v útoku sme sa nevedeli dostatočne presadiť. V prvom dejstve to vyzeralo katastrofálne, súper v tom čase postupoval a v prestávke sme si povedali, že to tak nemôže pokračovať. Zlepšili sme sa, kapitán nás v rozlúčkovom zápase potiahol. Ráta sa aj tesná prehra, pretože sme postúpili. Severné Macedónsko bude vo finále baráže favorit, my sa musíme zodpovedne pripraviť a zabojovať.“
Michal Martin Konečný, brankár SR: „Chytalo sa mi dnes super, pred takouto kulisou sa vždy hrá výborne. Chalani mi pomohli a mal som aj šťastie, keď tam popadali nejaké tyčky. V druhom polčase sme sa veľmi zlepšili v obrane, hrali sme rýchlejšie a potom sa hneď inak hrá. Chvalabohu, že sme to dotiahli k postupu.“