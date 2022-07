Stratený Brazílčan sa našiel. Zavádzal, preto u nás skončil, znie z Tatrana

Brazílčan prišiel do Tatrana Prešov pred sezónou 2020/2021 a v klube 17-násobného slovenského hádzanárskeho šampióna s ním rátali aj do budúcna.

Lenže, začiatkom roka avizoval zranenie ramena. A tvrdil, že údajne má kontakty v zahraničí, kde mu ho lekári do dvoch týždňoch dajú do poriadku.

„Dva týždne ubehli, uplynuli aj dva mesiace a je to už vyše pol roka odkedy sa stále zmluvný hráč Tatrana neozval,“ konštatoval nie tak dávno majiteľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar na margo hádzanára, o ktorom dlhý čas nik nepočul.

S Poliakom to nevyšlo, v talóne majú iných

Pred pár dňami, kedy záležitosť okolo Linharesa nebola vyjasnená, Pupík informoval, že Tatran Prešov sa ohliada po skúsenom hádzanárovi na post pravej spojky.

Vo výhľade mali ľaváka z Poľska.

„Tento ťah nám síce nevyšiel, no v talóne máme ešte na výber iných hráčov. Pracujeme na tom, aby niektorý z nich prišiel na skusy k nám do Prešova. Ak sa bude pozdávať trénerom, bude dostupný pre klub, v takom prípade by angažovaniu nemalo nič brániť.