Predviedli oveľa lepší výkon. Slovenské hádzanárky odplatili prehru Slovinkám

Martina Popovcová, krídelníčka Slovenska: "Z našej strany to bol podstatne lepší výkon. Bolo to náročné na koncentráciu, ale plnili sme pokyny trénera a myslím si, že sme to zvládli. V obrane sme hrali dostatočne agresívne a darilo sa nám v útoku premieňať šance."

Adriána Holejová, spojka Slovenska: "Do odvety sme išli so zámerom zlepšiť obranu, hrať v nej kompaktnejšie a v útoku dodržiavať systém a dbať na detaily, ktoré nám v piatok chýbali. Mne sa dnes hralo oveľa lepšie."

Alexandra Ivanicjová, brankárka Slovenska: "Už výsledok ukazuje, že sme odvetu zvládli lepšie. Dievčatá hrali v obrane agresívne, a tak sa aj mne lepšie chytalo."