Slovenky nevyužili domáce prostredie, so Slovinskom vysoko prehrali

Peter Pčola, asistent trénera SR: "Myslím si, že nám chýbala agresivita v obrane a disciplína v útoku. Príliš veľa gólov sme dostávali cez stred, chýbali nám prerušenia v obrane, nemali sme pod kontrolou ich pivotku. Nevedeli sme to zavrieť v strede. Mrzí ma, že sme počas týždňa pracovali na rôznych variantoch obrany, ale nedokázali sme to preniesť do zápasu. V útoku sme sa ťažšie presadzovali. Keď sme si šance aj vypracovali, dosť sme ich pozahadzovali. Jediná aktívna spojka bola Lanczová, ktorej zápas vyšiel. Ťažko sa hrá proti takému súperovi, keď nepodá nadpriemerné výkony viac hráčok."

Barbora Lanczová, spojka SR a najlepšia strelkyňa: "Odohrali sme zaujímavý zápas, ktorý nám síce nevyšiel výsledkovo, ale aspoň vieme, na čom máme pracovať. Verím, že v odvete to bude z našej strany oveľa lepšie. Musíme si dať pozor v strede obrany, lebo sme dostali veľa gólov z diaľky. V útoku potrebujem zlepšiť pohyb, robiť viac krížov, aby sme boli úspešnejšie."

Veronika Habánková, spojka SR: "Výsledok nie je pre nás priaznivý, ale my sa máme stále čo učiť. Slovinky patria do top 10 v Európe. Musíme sa poučiť z chýb v dnešnom dueli a verím, že v sobotu to bude lepšie."

zdroj: /slovakhandball.sk/