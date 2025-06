Pre nás ste majstri, skandovali diváci. Môžeme odísť so vztýčenou hlavou, dodal tréner

Sériu s favorizovaným súperom doviedli do piateho zápasu, no napokon sa aj v ňom potvrdila dôležitosť domáceho prostredia vo vzájomných zápasoch.

Hráči Považskej Bystrice si na Tatran verili. Pred dvomi mesiacmi ho vo finále Slovenského pohára zdolali 27:22, no napokon double nezískali. Rozhodujúci duel finále vyznel pre Tatran, hostia po celý zápas iba doťahovali manko.

Aj to je určité ohodnotenie našej práce. Musíme si vážiť aj toto striebro, je to úspešná sezóna. V kútiku duše však mrzia dva prehrané zápasy s Prešovom v základnej časti,“ konštatoval tréner Straka.

„Nebol to zlý výkon, ale chýbali nám sily a aj širšie možnosti striedania. Na zápase bola výborný atmosféra. Prešov sa radoval ako keby vyhral prvý titul.

Jeho tím sa aj v rozhodujúcom stretnutí mohol spoľahnúť na podporu početnej skupiny fanúšikov, ktorá o sebe dávala vedieť po celých 60 minút.

Sklamanie priaznivcov Považskej Bystrice z finálovej prehry rýchlo pominulo a celý tím odmenili veľavravným skandovaním pokriku „Pre nás ste majstri!“

„Je to úžasné, akú kulisu nám vytvorili. Hráči im to vrátili. Môžeme odísť so vztýčenou hlavou,“ poznamenal po skončení sezóny Straka.