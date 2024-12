Prestížny hádzanársky turnaj aj so slovenskou účasťou. Bude to náročný turnaj, hovorí tréner

Slováci odletia do Španielska v 18-člennom zložení, napokon len s dvoma brankármi.

"Bude to pre nás náročný turnaj, ale je to najlepší spôsob, ako získať skúsenosti a rozvíjať sa.

Môže sa to zdať až mimoriadne ťažké, no na druhej strane je to veľké privilégium, hrať proti takýmto špičkovým tímom," povedal hlavný tréner slovenskej reprezentácie Fernando Gurich.