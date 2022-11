Dueňasovi bude chýbať dôležitá hráčka, Lotyšky sú veľká neznáma

"Lotyšky sme videli v ich predošlých dueloch, ale teraz majú v kádri iné hráčky. Až na pár skúsenejších je to veľmi mladý tím. My sa zameriame na náš výkon.

Samozrejme, hráme doma, a preto chceme odísť do Lotyšska s čo najväčším náskokom v náš prospech. Neberieme to ako povinnú jazdu. Musíme si uvedomiť, kde sa nachádzame. Budem však rád, keď ukážeme, že patríme vyššie," uviedol asistent trénera Peter Pčola.



"Začíname doma, chceli by sme vyhrať čo najvyšším rozdielom. Dáme do toho sto percent, aby sa nám to podarilo," povedala Barbora Lancz, ktorá v dvoch minulotýždňových prípravných dueloch v Podgorici nastrieľala 18 gólov.