Tesná výhra Slovákov neuspokojuje. Náskok jedného gólu je nič, hovorí Ďuriš

Topoľčany. Slovenskí hádzanári zvládli ďalší krok v boji o postup do májovej baráže o účasť na MS 2025. Mužstvo trénera Fernanda Guricha v piatkovom úvodnom stretnutí prvého kola II. fázy kvalifikácie zdolalo Izrael 26:25 a zabezpečilo si tesný náskok pred nedeľňajšou odvetou (14.00 h). Kapitán slovenského výberu Ľubomír Ďuriš si však myslí, že ak jeho tím predvedie rovnaký výkon, nemuselo by to stačiť na postup.

Slováci mali vynikajúci vstup do zápasu, keď po šiestich minútach viedli už 5:1. Následne však rozbehnutých domácich pribrzdil oddychový čas Izraelu, ktorý hosťujúcemu mužstvu výrazne pomohol.

Izraelčania dokázali zmazať manko, no najmä zlepšili hru v defenzíve. Slováci sa ťažko presadzovali, robili technické chyby a v priebehu ôsmich minút skórovali iba raz.

Aj vďaka fanúšikom sa môžeme tešiť z víťazstva "Také momenty sa ťažko vysvetľujú, každý tím má hluchú chvíľu, otázka je ako dlho trvá. Myslím si, že sme v obrane aj v útoku veľmi dobre vstúpili do zápasu. Mali sme momenty, keď sme získali v spolupráci s brankárom množstvo lôpt. Potom prišla hluchšia fáza, striedalo sa zahadzovanie príležitostí s technickými chybami. Dostali sme súpera do hry a potom sme sa ťažko štartovali," uviedol pre TASR asistent trénera Rastislav Jedinák. Príčinu náhleho výpadku koncentrácie hľadal aj autor piatich gólov Marek Hniďák: "Prišlo nejaké hlucho a my sme sa z toho nedokázali dostať. Nakoniec to boli fanúšikovia, ktorí nás v druhom polčase dokázali naladiť. Povzbudzovali nás, aj keď sme nepredvádzali peknú hru, no aj vďaka nim sa môžeme tešiť z víťazstva."

Výsledkom poľavenia domácich bolo, že Izrael v 20. minúte otočil stav vo svoj prospech a po prvom dejstve viedol 16:14. Izraelčania robili v ofenzíve problémy najmä častými prihrávkami na pivota, ktorý si dokázal urobiť priestor. "Aj na konci prvého polčasu nám takto nejaké góly dali. Potom sme si to povedali, zareagovali sme na to a našťastie to vyšlo. Naša obrana bola v druhom polčase jednoznačne agresívnejšia," povedal Ďuriš, ktorý patril medzi dôležité postavy druhej časti hry. Spolu s ním aj brankár Igor Čupryna, ktorý po zmene strán vystriedal Mariána Žernoviča a zákrokmi v kľúčovej časti duelu podržal svoj tím. Slováci sa 12 minút pred koncom riadneho hracieho času ujali vedenia, no netrvalo dlho a Izrael odskočil o dva presné zásahy. Slovenský výber však dokázal zmobilizovať sily a pred odvetou si vypracoval miernu výhodu.

Slovenská hádzanárska reprezentácia. (Autor: slovakhandball)

Takýto výkon nebude stačiť na postup "Určite nesmieme súpera podceniť, ale musíme nadviazať na dobré veci, ktoré sme robili. Potrebujeme šliapať od minúty k minúte a postupne v každom útoku. Myslím si, že ak si to rozdelíme na menšie úseky, tak by mal postup zostať doma," poznamenal Hniďák. Ďuriš si však myslí, že výkon z prvého stretnutia by jeho tím neposunul do ďalšej fázy. "V hádzanej je náskok jedného gólu nič. Musíme pokračovať, ale hlavne zlepšiť hru. Myslím si, že takýto výkon nebude stačiť na postup," vyjadril kapitán SR svoje obavy v rozhovore pre TASR.