Predviedli skvelú otočku. Slováci si v kvalifikácii na MS vybojovali lepšiu pozíciu

Rastislav Jedinák, asistent trénera SR: "Myslím si, že sme v obrane aj v útoku veľmi dobre vstúpili do zápasu. Mali sme momenty, keď sme získali v spolupráci s brankárom množstvo lôpt. Potom prišla hluchšia fáza, striedalo sa zahadzovanie príležitostí s technickými chybami. Dostali sme súpera do hry a potom sme sa ťažko štartovali. Chalani to však v druhom polčase nevzdali a aj vďaka zlepšenej obrane duel otočili."

Ľubomír Ďuriš, kapitán SR: "Zápas bol ťažký, Izrael je kvalitné mužstvo. Škoda nepremenených šancí, ktorých sme mali dosť. Začiatok bol výborný, potom sme trochu poľavili. V závere sme zabojovali čo to dalo a zvíťazili, no stále nemáme nič vyhraté."

Marek Hniďák, reprezentant SR: "Bol to náročný zápas, raz sme ťahali my, raz súper. Myslím si, že v záverečnej desaťminútovke sme boli jednoznačne lepší. Z tohto pohľadu je škoda, že sme zvíťazili iba o gól. Na konci sme zahodili veľa vyložených šancí, mohlo to byť o viac, no je to dobrá východisková pozícia do odvety."