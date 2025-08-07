Senzácia pokračuje. Mladé Slovenky vyradili veľkého favorita a sú v semifinále

ME hádzanárok do 17 rokov - štvrťfinále
Slovensko - Dánsko 30:29 (15:15)
Zostava a góly SR: Stránska, Augustínová - Gogolová 2, Komlós 8, Gogová 6, Bölcskei 2, Karkušová, Šubjaková 1, Bartková 5, Benedigová, Špendlová, Valientová, Görögová 4, Bolf, Sekáčová 1.
PODGORICA. Skvelý výsledok dosiahli na majstrovstvách Európy do 17 rokov mladé slovenské hádzanárky. Vo štvrťfinále turnaja zdolali veľkého favorita Dánsko po napínavom priebehu 30:29 a zahrajú si o medaily.
Slovenky hrali so Severankami od začiatku vyrovnanú partia. Skóre sa menilo ako na hojdačke, ani jeden z tímov neodskočil o viac ako dva góly.
V druhom polčase si vďaka výbornej pasáži zverenkyne trénera Pavla Streichera vypracovali trojgólový náskok (26:23), ale rýchlo oň prišli a Dánky skóre otočili.
V závere za stavu 29:29 odpískali rozhodcovia Dánkam prerážanie, na druhej strane Gogová vybojovala sedmičku, ktorú päť sekúnd pred koncom 60. minúty suverénne premenila Bartková.
V semifinále sa stretnú Slovenky s víťazom zápasu Francúzsko - Čierna Hora.
Slovenky sú najväčšou senzáciou turnaja. Postup medzi 24 tímov si museli vybojovať minulý rok v kvalifikácii. V základnej skupine zdolali Severné Macedónsko, Portugalsko a remizovali s Nemeckom.
V osemfinálovej skupine vyhrali aj nad favorizovaným Španielskom a zabezpečili si miestenku na budúcoročných MS do 18 rokov. Už s istým postupom do štvrťfinále prehrali s Dánskom 21:22, ale o dva dni neskôr tomuto súperovi prehru oplatili a sú v semifinále.