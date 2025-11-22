Účastník MS bol na Slovenky opäť prikrátky. Dominovali od úvodných minút

Prípravný zápas - sobota
Slovensko – Čína 36:27 (20:10)
Zostava a góly SR: Jablonská, Jakubíková – Bujnochová 6, Pénzesová 5, Ščípová 4, Lanczová 4, Dmytrenková 3, Pócsíková 3, Pastorková 3, Vargová 2, Michalková 2, Lukáčová 2, Dvorščáková 2, Györiová, Hudáková, Bačenková
Slovenské hádzanárky uspeli aj v druhom prípravnom stretnutí s Čínou v maďarskom Székeszfehérvári. Po piatkovom víťazstve 32:24 zdolali v sobotu tohto súpera 36:27.
Na začiatku zápasu podržala slovenské družstvo viackrát brankárka Jablonská. Vyrovnaný bol len úvod do stavu 5:5, potom Lanczová zo značky 7 m poslala Slovenky do vedenia a tie postupne náskok navyšovali.
Po dvoch góloch Bujnochovej viedli v 23. minúte 15:7 a po prvom dejstve svietil na tabuli stav 20:10.
V druhom polčase sa dostala do brány Jakubíková. Slovenky si udržiavali pohodlný náskok, v 45. minúte viedli 30:18, ale následne prišla strata koncentrácie, nepremieňanie čistých šancí a chýbal aj dôraz v obrane.
Číne dovolili znížiť, nakoniec zvíťazili o deväť gólov.
Hlasy po zápase
Martin Križan, asistent trénera SR: „Po včerajšom víťaznom zápase sme si vyhodnotili chyby z prvého polčasu a snažili sme sa to preniesť hneď do úvodu dnešného duelu. Výborne opäť zachytala Jablonská, fungoval aj protiútok, z ktorého sme skórovali v prvom polčase desaťkrát. Úspešne sme bránili aj v početnom oslabení, ktoré sme celkovo vyhrali 4:3. V druhom polčase sme držali koncentráciu do 15. minúty, kde sme vyhrávali 30:18. Následne sme sa dopustili šiestich technických chýb v prechodovej fáze a Číňanky znížili na rozdiel 10 gólov. Pozitívom však zostáva, že do hry zasiahli všetky hráčky. S celým uplynulým týždňom sme spokojní, podarilo sa nám zlepšiť organizáciu hry v protiútoku. Celkovo sme zaznamenali 34 gólov z protiútokov prvej a druhej vlny v dvoch zápasoch.“
Karin Bujnochová, najlepšia hráčka zápasu: „Myslím si, že cieľ dnešného zápasu sme splnili. Chceli sme si vyskúšať dva obranné systémy – aktívnu 0:6 a obranu 1-2-3 v rôznych variáciách. Chceme sme sa prezentovať rýchlou a aktívnou hrou, čo vychádzalo najmä v prvom polčase. V druhom polčase súper vytiahol vysunutú obranu, takže sme mali príležitosť na precvičenie našej útočnej hry na vysunutú obranu. V dnešnom zápase dostali priestor všetky hráčky, takže to hodnotím ako pozitívny kolektívny výkon. Ešte sú veci, na ktorých treba pracovať, ale verím, že na tento výkon nadviažeme v ďalší reprezentačných zápasoch.“