Hádzanári postúpili cez Izrael rozdielom troch gólov. Rozhodla naša kondícia, tvrdí Ďuriš

"Bolo to zaujímavé, že sme viedli o štyri góly, no Izraelčania stále bojovali a zrazu to bolo opäť o gól alebo remíza.

Nevzdávali sa a bol to naozaj vyrovnaný zápas so šťastnejším koncom pre nás. Boli sme lepšie kondične pripravení, Izraelčania to odohrali v menšom počte hráčov a myslím si, že to rozhodlo.

Podržal nás výborný Igor v bránke, fanúšikovia nás celý zápas povzbudzovali a postup je také spoločné dielo," uviedol pre TASR kapitán Ľubomír Ďuriš.

Slováci neboli príliš spokojní s hrou v úvodnom stretnutí, v ktorom získali iba tesný náskok do odvety. Tomu realizačný tím prispôsobil aj predzápasovú prípravu.

"My sme si chyby z piatka ukázali, mali sme problémy s ich pivotom. Povedali sme si to už pred prvým duelom, no vždy došlo k nejakým chybám, pivot dostal loptu a na tom sme horeli.