Slováci sa na náskok nespoliehali a triumfovali aj v odvete. Postúpili tak do baráže MS

Ľubomír Ďuriš, kapitán SR: "Myslím si, že to bol rovnaký zápas ako v piatok. Boli sme však lepšie kondične pripravení, Izraelčania to odohrali v menšom počte hráčov a myslím si, že to rozhodlo. Podržal nás výborný Igor v bránke, fanúšikovia nás celý zápas povzbudzovali a postup je také spoločné dielo."

Erik Fenár, reprezentant SR: "Chceli sme postúpiť, vedeli sme, že Izrael má kvalitných hráčov. Vedeli sme však, že spoza deviatky nám veľa gólov nedajú, takže to bola naša taktika, aby strieľali z vonku. V oboch dueloch nás podržal Igor Čupryna, ktorý vychytal toho neskutočne veľa. Bol to lepší zápas ako v piatok, keďže v prvom stretnutí sme robili veľa taktických chýb. Sme spokojní s postupom, ďakujeme divákom za podporu."

Igor Čupryna, brankár SR: "Boli to veľmi ťažké a nervózne zápasy. V prvom sme si mohli vypracovať oveľa väčší gólový rozdiel, čo sa nám však nepodarilo. Vedeli sme, že dnes to bude úplne iný zápas, v ktorom vyhrá tím, ktorý urobí menej chýb. Nie je to iba moja zásluha, ale aj zásluha všetkých hráčov a fanúšikov."