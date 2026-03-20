Organizátori zrušili prestížny turnaj v USA. Dôvodom je politická neistota

Vpravo Mads Hoxer z Aalborgu v zápase Ligy majstrov.
Vpravo Mads Hoxer z Aalborgu v zápase Ligy majstrov. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|20. mar 2026 o 14:12
Turnaj, ktorý mal spopularizovať hádzanú v Spojených štátoch, sa mal konať od 1. do 9. augusta v Las Vegas.

Prestížny hádzanársky turnaj, ktorý sa mal konať v auguste v Las Vegas, sa z politických dôvodov neuskutoční v USA. V piatok to oznámili americkí organizátori.

„Vzhľadom na súčasnú nepredvídateľnú politickú klímu medzi USA a Európou sme sa rozhodli usporiadať prvé podujatie v Európe.

Zhodnotili sme situáciu a musíme uznať, že vzhľadom na súčasné okolnosti je riziko nepredvídateľných problémov, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na projekt, príliš veľké,“ povedal Mads Winther, generálny riaditeľ organizačnej spoločnosti Pro Handball USA.

Turnaj, ktorý mal spopularizovať hádzanú v Spojených štátoch, sa mal konať od 1. do 9. augusta v Las Vegas.

V nevadskom meste sa mali predstaviť popredné európske mužské kluby HBC Nantes z Francúzska, dánsky Aalborg Handbold, Füchse Berlín z Nemecka a maďarský tím Pick Szeged.

Zo ženských tímov to mali byť Honey Bee Išikawa z Japonska, dánsky Odense Handbold, Brest Bretagne z Francúzska a maďarský ETO Győr.

Ako informuje agentúra dpa, organizátori teraz hľadajú nové dejisko aj dátum turnaja. Nasledujúce dve edície v rokoch 2027 a 2028 by sa mali konať už v USA.

Hádzaná

Hádzaná

    Vpravo Mads Hoxer z Aalborgu v zápase Ligy majstrov.
    Vpravo Mads Hoxer z Aalborgu v zápase Ligy majstrov.
    Organizátori zrušili prestížny turnaj v USA. Dôvodom je politická neistota
