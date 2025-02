Parádna kulisa a dva rozdielne polčasy. Súboj rivalov rozhodla lavička, myslí si tréner Prešova

Nedeľný šláger v prešovskej Tatran handball arene začínal v netradičnom čase od 19:05 hodiny, no prebiehal vo výbornej atmosfére so značne početnou podporou publika.

Považská síce po prestávke viedla ešte 18:16. Potom ale Tatran, vychádzajúci so zlepšenej obrany, viacerých skvelých zásahov brankára Čuprynu, či dobre mu sekundujúcemu Mitošinkovi, rozbalil naplno aj útočnú ofenzívu.

A bol to zápas rozdielnych polčasov. V prvom sa skóre často menilo, no napokon o gól vyhrali hostia. Druhá časť sa už hrala v réžii domáceho tímu.

„Bol to ozaj náročný zápas, v ktorom sa naša výhra nerodila ľahko,“ konštatoval čiernohorský tréner slovenského majstra.

Spokojný som aj s Ríosom, ktorý to potiahol hlavne v útoku. Samozrejme ma teší aj fakt, že sa presadil aj Horvat. Víťazstvom nad Považskou Bystricou sme si upevnili pozíciu na špici tabuľky.

„Po prestávke sme zlepšili obranu a tvrdím, že zápas rozhodla naša lavička. Hráči, ktorých som poslal do hry priniesli na ihrisko sviežosť. Najmä Čupryna.

Podstatné ale je, že sme vyhrali. Ťažký zápas, hralo sa tvrdo, rozhodcovia často vylučovali. Hosťujúceho kapitána Ľuba Ďuriša po zákroku v gólovej šanci vylúčili do konca stretnutia. Našťastie sa však nik z hráčov nezranil.“

Nohy som mal dosť ťažké a ani pohyblivosť nebola na mojej obvyklej úrovni. Skrátka, chce to ešte nejaký čas.

Dnes som sa cítil, akoby som šiel do brány vôbec prvý raz. Pauzoval som dosť dlho, trénoval síce poctivo, avšak dosť krátko. Určite aj preto mohol byť môj návrat do zápasového diania o čosi lepší.

Už pri predzápasovom predstavovaní hráčov oboch tímov silný potlesk publika patril brankárovi Tatranu Prešov, navrátilcovi do zostavy po operácii kolena Igorovi Čuprynovi.

Šláger slovenskej súťaže bol veru náročný. Vkročiť do takéhoto súboja ale stálo zato. Úžasná, búrlivá, no korektná divácka kulisa, podľa mňa kvalitné výkony na ihrisku.

„S mužstvom som pravda trénoval, no zápasy sledoval len z hľadiska. Konečne som sa však dočkal a za šancu som vďačný.

Na vybavenie prestupových formalít Slovinec Gašper Horvat čakal pomerne dlho, no trpezlivo.

Dudáša vraj vytiahli z hráčskeho dôchodku

Bývalý slovenský reprezentant, odchovanec dubnickej hádzanej a štyri sezóny 2007/2008 až 2010/2011 aj hráč Tatranu Prešov po tom ako presedlal na trénerskú dráhu, znovu oprášil hráčsku kariéru.

V Tatran handball arene na poste pivota skoro ako za mlada pracoval Peter Dudáš.

„Iste, bol som už na hráčskom dôchodku. Na ihrisko ma to však akosi často lákalo. Nuž a keď prišla ponuka z Považskej Bystrice, do konca tejto sezóny vypomôcť za zraneného Šimona Macháča, tak som to skúsil.