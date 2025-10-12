Prešov proti Košiciam odohral dva diametrálne odlišné polčasy. Hlavami bol v inom zápase

PREŠOV. Tatran Prešov rolu vysokého favorita síce vo východniarskom derby proti HK Košice potvrdil, avšak do prestávky bol výkon tímu ďaleko za očakávaniami i možnosťami.
Mysľami na zápase Európskej ligy EHF
V prvom polčase inkasoval od súpera, ktorý svoju hru v útočnej fáze evidentne spomaľoval, až pätnásť gólov.
Po prestávke a už takmer tradičnom umývaní hláv v prešovskej kabíne, na ihrisku už ale jasne dominoval domáci favorit.
Tatran si ďalšou presvedčivou výhrou, tentoraz 44:22 (19:15), udržal neporaziteľnosť a zároveň upevnil po siedmich kolách pozíciu lídra Niké handball extraligy.
Zároveň sa úradujúci majster republiky solídne naladil na vstup do skupinovej fázy Európskej ligy EHF, ktorým bude zápas proti švédskemu IK Sävehof v utorok 14. októbra v Tatran handball arene so začiatkom o 18:45 hodine.
„Prvý polčas z našej strany nebol vôbec dobrý,“ podčiarkol tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl. „Dostávali sme ľahké góly z deviatich, desiatich metrov.
Obrana 0 -6 nám na Košice akosi nesedí. V druhom polčase sme ju museli otvoriť na 1 -5. Jeho začiatok bol priam famózny a keď Košiciam už zjavne dochádzali sily, výsledok sa dostavil.“
Gólové parády Hozmana
Z jednotlivcov parádne vyšiel vstup do zápasu Josefovi Hozmanovi. Po prestávke nastúpil na pravé krídlo namiesto Erika Fenára.
Za tri minúty strelil Teodorovi Paulovi v bráne Košíc tri góly, po piatich minútach mal na konte päť a zápas dohral s osemgólovým kontom.
„Začali sme ozaj zle. Hru Košičanov sme pred derby príliš neanalizovali, skôr sa už upriamovali na zápas Európskej ligy proti Sävehofu.
Podľa toho prvý polčas v našom podaní aj vyzeral. Cez polčasovú prestávku nás tréner poriadne zjazdil, zároveň ale aj do druhej časti nabudil.
A zrazu nám to šlo ako po masle. Predviedli sme pekné akcie, nik sa nezranil, takže môžeme byť spokojní a ladiť prípravu na utorok proti Švédom.
Iste, strelecky sa mi darilo. Nebyť ale spoluhráčov, asi takto efektívne by to nevypálilo. Dobré lopty mi servíroval napríklad z pozície pravej spojky Tim Jenko Bogdanič.
Začiatok síce nedobrý, výsledok v pohode. Bola to v podstate generálka na Sävehof. Na súpera, ktorý pred touto sezónou káder značne obmenil.
Je to mladý tím, preferujúci rýchlu hádzanú. Takže v utorok musíme viac behať ako v extraligovom derby.
Ak to dokážeme, tak verím, že s troškou šťastia a podporou našich fanúšikov máme veľkú šancu švédsky tím poraziť,“ mienil po východniarskom derby Josef „Pepa“ Hozman.
Prešov proti Sävehofu šancu má
Kapitán Tatranu Prešov Lukáš Urban po derby priznal. „Pod pätnásť inkasovaných gólov od Košičanom v prvom polčase sa podpísala určitou mierou i deravá obrana, ktorá príliš brankárovi Ivanovi Erešovi veľmi nepomohla a ktorý sa v tomto zápase neuchytil.
Zato Matúš Mitošinka bol po zmene strán v bráne našou oporou. Na podobné výkyvy si musíme v Európskej lige dávať veľký pozor.
Ak sa im nevyhneme, súperi budú trestať. Verím, že to nebude náš najbližší súper. V Európskej lige slabých protivníkov niet.
Hru Sävehofu sme už rozoberali. Kvalitné mužstvo, na ktoré ak chceme byť úspešní musíme vyšliapnuť od samého začiatku. Aspoň tak ako sme vybehli v druhom polčase na Košice. V takom prípade máme šancu.“
Rečičár napokon len na striedačke
Prvý raz v hráčskej kariére mal nastúpiť proti svojmu materskému klubu. Odchovanec Tatranu Prešov Tomáš Rečičár, momentálne už hráč HK Košice do derby napokon ako hráč nezasiahol. Na lavičke hostí ale nechýbal.
„Veľmi som sa tešil, lenže aktuálne môj zdravotný stav ma do zápasového diania nepustil. Ozval sa mi problém so stehenným svalom.
A keďže Košice čaká najbližšie extraligový zápas v Topoľčanoch, tréner Patrik Hruščák usúdil, že radšej ma v zostave tam. Len preto som zápas sledoval z lavičky,“ vysvetlil bývalý prešovský hráč a slovenský reprezentant.
„Okrem mňa chýbali nám zo zdravotných dôvodov viacerí hráči. Zo skúsených najmä Vlado Guzy, či Jakub Stavač. Na to v akom zložení sme do Tatran handball arene pricestovali, prvý polčas bol v pohode.
Tatran mohol hráčov rotovať, po prestávke do tempa viac šliapnuť. My sme takéto možnosti zďaleka nemali.
Prešov je slovenský hádzanársky suverén. Som síce hráčom Košíc, no v blížiacich zápasoch Európskej ligy budem jednoznačne drukovať Tatranu.“