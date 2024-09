Východniarske derby jasne pre Prešov. Košice podľa Hruščáka zabili vlastného brankára

Ak by sme však lepšie premieňali šance, mohli sme sa dostať aj cez štyridsaťgólovú métu. Derby je ale za nami a hneď začneme prípravu na najbližší zápas Niké handball extraligy v Považskej Bystrici v sobotu 28. septembra.

V role trénera prvý raz proti materskému klubu

Príliš do reči nebolo po stretnutí prešovskému odchovancovi, jeho dlhoročnému hráčovi i bývalému slovenskému hádzanárskom reprezentantovi Petrovi Tumidalskému.

„Áno, pravdou je, že v role hlavného trénera som sa ocitol v Tatran handball arene prvý raz. Viedol som HK Košice a nadšený z výkonu väčšiny svojich zverencov zďaleka nie som. O konečnom výsledku nehovoriac.

Iste, aj my máme nejaké problémy v klube, viacerých zranených hráčov. Najhoršie je ale ak jednotlivec v zápase hrá odovzdane, bez patričného nasadenia.

Dobre, prehrať sa dá aj vysokým gólovým rozdielom. Ak ale jednotlivci dajú do zápasového diania všetko na čo majú, tak sa to ešte po dueli s kvalitným súperom, dá pochopiť. Niektoré veci na hre nášho mužstva sa veru vôbec nepáčili.

Nie sú to iba moje výhovorky, ale očividný fakt, že tentoraz viacerým chýbalo to pravé športové srdiečko. A za takých okolností to na lepší výsledok proti Tatranu stačiť nemohlo.“