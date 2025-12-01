Tatran Prešov čaká hádzanársky sviatok. Rozlúčku umocní mimoriadne atraktívny súper

Prvý decembrový utorok bude pre hádzanárov Tatranu Prešov rozlúčkovým dňom s účinkovaním v G – skupine Európskej ligy EHF.
Devätnásťnásobný slovenský hádzanársky šampión sa s druhou najprestížnejšou európskou súťažou rozlúči s mimoriadne atraktívnym súperom.
Do Tatran handball arény (THA) zavíta bundesligový Die Recken TSV Hannover – Burgdorf.
Klub z vari najkvalitnejšej svetovej súťaže hádzanárov a líder skupiny je už istým postupujúcim do ďalšej fázy Európskej ligy, kým slovenský majster skončí na štvrtom nepostupovom mieste.
Tatran Prešov získal v doterajších piatich odohraných kolách G skupiny jediný bod. Hneď v prvom kole za domácu remízu 30:30 so švédskym IK Sävehof.
V druhom prehral na pôde nemeckého TSV Hannover – Burgdorf 28:40, v treťom podľahol v THA dánskej Fredericii Handboldklub 27:34 a na ihrisku toho istého súpera vo štvrtom kole prehral 30:38. Vo Švédsku v piatom kole prehral 28:33.
Tréner Antl je spokojný
„Nespravili sme síce nijakú dieru do hádzanárskeho sveta, avšak s predvedenými výkonmi mužstva môžeme byť spokojní,“ načal hodnotenie svojich zverencov pred posledným vystúpením v skupinovej fáze Európskej ligy tréner Tatranu Prešov Radoslav Antl.
„Hrali sme vo veľmi silno obsadenej skupine. Všetci naši súperi mali kvalitatívne lepšie hráčske kádre, hrali svoje domáce súťaže so silnejšími protivníkmi než akých máme my v slovenskej extralige.
Hanbu sme si nespravili, hoci iste, niektoré výsledky mohli byť aj lepšie. Realita je taká, že sme odohrali len to, na čo momentálne máme.“
Trikrát polčas vyhrali, ani to na úspech nestačilo
V niektorých zápasoch hral Tatran aj nad očakávania. Trikrát v polčase nad súpermi dokonca viedol. Doma nad Sävehofom o päť gólov, proti Fredericii o dva, vo Švédsku nad Sävehofom o jeden. Ani jednu z tých dobre rozohraných partií však do úspešného konca nedotiahol.
„Nevravím to ako výhovorku, ale faktom je, že ani v jednom zo spomenutých, ale aj iných stretnutí sme nehrali pre zranenia či iné príčiny v optimálnom zložení.
Zápasy zväčša ťahal dosť úzky počet hráčov. Pravda je ale ja taká, že kvalita kádrov sa v záverečných fázach duelov ukázala a prevýšila tú našu.“
Ťažko porovnávať súťaže
Antl popri tom spomenul i už naznačený fakt. „Áno, každý z našich súperov hrá v kvalitnejších súťažiach. Polčasy sme uhrali proti mužstvám švédskej i dánskej najvyššej súťaže.
Nuž a v tých Sävehof i Fredericia sú nútení hrať naplno proti zdatným súperom celých šesťdesiat minút.
Žiaľ, slovenská extraligy takú kvalitu nemá. A na fakt, že nás domáce kluby takto podobne nepreverujú, v európskej súťaži doplácame.
Kým ešte naše opory stačia silami, hrajú koncentrovane, stačíme sile súperov čeliť zatiaľ iba polčas či trochu viac.
Všetka česť však našim hráčom, že takto dokázali vystrčiť rožky a ukázať, že aj oni vedieť hrať kvalitnú hádzanú.“
Hádzanársky sviatok
V šiestom kole G skupiny Európskej ligy hostí Tatran Prešov lídra skupiny, vysoko favorizovaného nemeckého súpera.
„Vyzerá to tak, že do zostavy by sa zdravotných peripetiách mohli vrátiť spojky Igor Karlov i Tim Jenko Bogdanič. Obaja by dozaista mali byť náš tím prínosom.
Hannover je ale ozaj jasným favoritom, takže ani tentoraz veľké oči mať nemôžeme. Avšak doma vieme aj s podporou našich fanúšikov zahrať dobre a potrápiť aj favoritov.
A určite sa o to pokúsime v rozlúčkovom zápase proti bundesligistovi hrať tak, aby sme sa so súťažou rozlúčili dôstojne a s dobrým pocitom.
So cťou, hrdosťou a úctou k verným priaznivcom prešovskej hádzanej. Zápas proti bundesligistovi je pre nás sviatkom,“ netajil tréner prešovských hádzanárov.
Stretnutie 6. kola EHF Tatran Prešov – TSV Hannover – Burgdorf v Tatran handball aréne má stanovený termín v utorok 1. decembra so začiatkom o 18.45 hod.