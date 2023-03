Narúšajú hegemóniu od roku 2007. Pomáha im v tom aj čerešnička na torte

„Fanúšikovia nás už možno vidia na tróne. My ideme do toho krok po kroku,“ hovorí tréner hádzanárov MŠK Považská Bystrica VÁCLAV STRAKA .

Na druhej strane vieme, že to nie je rozhodujúce. Ak chceme niečo dosiahnuť, tak to zatiaľ nič neznamená.

Prešov ste v aktuálnej sezóne zdolali v oboch vzájomných zápasoch. V domácom stretnutí ste po prvom polčase viedli o deväť gólov. Dá sa povedať, že ste našli recept na tohto súpera?

Stále platí a platiť bude, že Prešov je favoritom. Ten tím má svoju kvalitu. Nám v týchto stretnutiach musí sadnúť viacero vecí dokopy.

Teraz sa nám to podarilo, domáci zápas nám skutočne sadol. Vyhrali sme síce zaslúžene, ale neznamená to, že v ďalšom zápase budeme favoritom my.

Základnú časť extraligy ste mohli ovládnuť bez straty body, nebyť tesnej prehry 27:28 v Košiciach. Mrzí to aj s odstupom času?

Zo štatistického pohľadu určite áno, ako zápis do histórie by to bolo pekné. Mňa však skôr mrzí to, že tá prehra bola zbytočná. V prvom polčase nám hlavy úplne nefungovali, mali sme príliš benevolentnú obranu.

Treba pripomenúť aj to, že Košice hrali po dlhej dobe v kompletnom zložení a podali dobrý výkon. Z toho pramenila naša prehra. Zamrzelo nás to, ale to sa stáva.