Francúzsky tím po veľkom obrate triumfoval v Európskej lige. Tešila sa aj Slovenka

Hádzanárky francúzskeho tímu JDA Bourgogne Dijon v zostave aj so slovenskou reprezentantkou Adrianou Holejovou sa stali víťazkami Európskej ligy.
Vo finále turnaja štyroch najlepších tímov druhej najprestížnejšej kontinentálnej klubovej súťaže zvíťazili na domácej palubovke po veľkom obrate nad nemeckým Thüringerom 29:25, keď po polčase prehrávali 6:15.
Úvod zápasu Dijonu vôbec nevyšiel a prehrával aj 2:11. V polčase mal manko 9 gólov, no aj s podporou domáceho publika ho po zmene strán rýchlo začal likvidovať.
Vyrovnal desať minút pred koncom na 21:21, lepšie zvládol aj koncovku a nedovolil nemeckému tímu obhájiť prvenstvo v súťaži.
Dvadsaťsedemročná slovenská hráčka na pozícii pravej spojky Holejová zaznamenala šesť gólov a bola druhá najlepšia strelkyňa víťazného družstva.
Viac gólov dala iba Nina Duryová - osem, z toho bolo päť zo sedmičiek. „Nedokážem ani popísať, čo cítim. Je to mimoriadne emotívne.
Neustále sme verili, že sa môžeme vrátiť do duelu. Som veľmi šťastná,“ povedala priamo na palubovke pre EHF Holejová, ktorá dala najviac gólov za svoj tím aj vo víťaznom semifinále proti Ostrihomu, keď sa presadila desaťkrát.
Európska liga
Finále:
Thüringer HC - JDA Bourgogne Dijon 25:29 (15:6)
O 3. miesto:
Viborg HK - MOL Ostrihom 35:30 (19:13)