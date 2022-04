Vyradili favorita, vo finále ale neuspeli. Tréner víťazov hovoril o zázraku

Václav Straka, tréner MŠK P. Bystrica: "Pripadá mi to trochu ako zázrak, že po dvoch rokoch s prázdnymi tribúnami sme si mohli vychutnať takýto zápas v úžasnej atmosfére. Bol to chlapský súboj, v ktorom sme si to s Košičanmi rozdali o trofej. Myslím si, že sme väčšinu duelu ťahali za dlhší koniec a vyhrali sme zaslúžene. Chalani si siahli na dno síl. To, čo venovali finále v príprave, sa im teraz vrátilo v podobe zisku Slovenského pohára, ktorý je pre nich odmenou. Na skúseného súpera sme sa dobre nachystali a vyšlo nám to, takže chalanom gratulujem.“