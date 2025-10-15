Považania v šlágri zdolali tabuľkového suseda. Zaznamenali len druhú prehru

Niké Handball Extraliga - 8. kolo
MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 40:32 (18:18)
Najviac gólov: Štefina 9/2, Hlinka 7, Ďurana, Ďuriš a Péchy po 6 - Bogár 7, Ďurajka a Meľnyk po 6
Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7 m hody: 4/2 - 1/1, vylúčení: 2:4, navyše 49. Žilinčík (Bojnice) za faul
Diváci: 836
POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári MŠK Považská Bystrica zvíťazili v stredajšom stretnutí 8. kola Niké Handball Extraligy doma nad HK Bojnice 40:32.
O svojom triumfe rozhodli po zmene strán, polčas sa skončil nerozhodne 18:18. Obe mužstvá tak majú na konte 6 triumfov a dve prehry.
V tabuľke strácajú dva body na Tatran Prešov, ktorý má duel k dobru.