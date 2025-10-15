Považania v šlágri zdolali tabuľkového suseda. Zaznamenali len druhú prehru

Ľubomír Ďuriš (Považská Bystrica).
Ľubomír Ďuriš (Považská Bystrica). (Autor: TASR)
TASR|15. okt 2025 o 20:08
V tabuľke strácajú dva body na Tatran Prešov.

Niké Handball Extraliga - 8. kolo

MŠK Považská Bystrica - HK Bojnice 40:32 (18:18)

Najviac gólov: Štefina 9/2, Hlinka 7, Ďurana, Ďuriš a Péchy po 6 - Bogár 7, Ďurajka a Meľnyk po 6

Rozhodovali: Nagy a Papaj, 7 m hody: 4/2 - 1/1, vylúčení: 2:4, navyše 49. Žilinčík (Bojnice) za faul

Diváci: 836

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Hádzanári MŠK Považská Bystrica zvíťazili v stredajšom stretnutí 8. kola Niké Handball Extraligy doma nad HK Bojnice 40:32.

O svojom triumfe rozhodli po zmene strán, polčas sa skončil nerozhodne 18:18. Obe mužstvá tak majú na konte 6 triumfov a dve prehry.

V tabuľke strácajú dva body na Tatran Prešov, ktorý má duel k dobru.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

    dnes 20:08
