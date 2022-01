Organizátori ME sa poučili zo zrušených turnajov, situácia je zložitá

KOŠICE, BRATISLAVA. Podľa predsedu Organizačného výboru ME 2022 hádzanárov na Slovensku Martina Simonidesa robia maďarskí aj slovenskí organizátori maximum pre to, aby sa turnaj regulárne dohral.

"Na oboch stranách je covidová situácia veľmi zložitá. My sme veľmi vďační Maďarskej hádzanárskej federácii za to, že s ňou môžeme organizovať tento šampionát, keďže sú hádzanárska veľmoc.

Obavy z účasti divákov na ME v Maďarsku a na Slovensku v čase rýchleho širenia nového variantu omikron vyjadril pred štartom turnaja napríklad bývalý úspešný nemecký reprezentant a olympijský medailista z Atén Stefan Kretzschmar.

Najnovšie sa kriticky k dodržiavaniu opatrení na tribúnach v maďarských dejiskách pridal aj kouč nemeckej reprezentácie Alfred Gislason. Športový riaditeľ Nemeckého hádzanárskeho zväzu (DHB) Axel Kromer pre agentúru DPA naopak pochválil za opatrenia organizátorov v Bratislave:

"Máme tu presne tie normy, ktoré poznáme aj od nás. Bolo by dobré, keby to tak bolo aj v Maďarsku. Aj keď atmosféra tam samozrejme robí opäť reklamu hádzanej, ale robiť to na úkor infekcie nie je v našom záujme."

V nedávnej minulosti sa viacero športových podujatí ukončilo predčasne a na ich príklade sa poučili organizátori ME v hádzanej.

"Touto cestou sa ešte raz chceme veľmi pekne poďakovať Maďarom za to, že to s nimi môžeme robiť. Spravíme všetko pre to, aby sa šampionát riadne dohral. Všetci ľudia z organizačného výboru sa každodenne testujú, takisto aj hráči," dodal Simonides.