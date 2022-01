Plné tribúny v Budapešti strašia aj Slovákov. Maďarov kritizujú v zahraničí

Otázka účasti divákov na zápasoch ME bola dlho nevyriešená, no krátko pred začiatkom turnaja dostali organizátori možnosť zaplniť tribúny na 25 percent.

Pre TASR to uviedol predseda organizačného výboru ME 2022 na Slovensku Martin Simonides.

KOŠICE. Zápasy základných skupín ME v hádzanej v Bratislave a v Košiciach sú po niekoľkých týždňoch prvé športové podujatie na Slovensku aj s účasťou divákov.

Pre zápasy v Bratislave to znamená 2513 divákov, duely slovenskej skupiny F v košickej Steel aréne môže naživo sledovať 2086 divákov.

Prvý zápas slovenských reprezentantov proti Nórsku nenaplnil túto kapacitu, na tribúnach bolo 1568 divákov.

"Do poslednej chvíle sme čakali na informáciu prítomnosti divákov na tribúnach. Aj touto cestou sa chceme poďakovať kompetentným orgánom a vláde SR za to, že povolili naplniť štadióny na 25-percent kapacity tribún. Na zápase s Nórskom sa síce kapacita nenaplnila, ale bolo to spôsobené tým, že sa uvoľnenie uskutočnilo na poslednú chvíľu," myslí si Simonides.

"Slovenskí reprezentanti však podali bojovný výkon a myslím si, že na ďalšie dva zápasy bude kapacita úplne naplnená," dodal pre TASR.