Mladík Tatrana to v debute nekomplikoval. Dvakrát práskol a dvakrát to skončilo v sieti

PREŠOV. Úradujúci majster republiky Tatran Prešov v prvom kole Niké handball extraligy aj napriek faktu, že nenastúpil v optimálnom zložení, na ihrisku MHC Štart Nové Zámky rolu favorita potvrdil.
Zverenci prešovského trénerského tandemu Radoslav Antl – Marek Gernát vkročili do zápasu rázne a už v prvom polčase si vypracovali deväťgólový náskok. Napokon vyhrali 34:26 (19:10).
Desať Mitošinkových zákrokov do prestávky
„Na súpera sme sa pripravili ozaj dobre. Najmä v prvom polčase mužstvo hralo kvalitne v obrane i v útoku. Nuž a brankár Matúš Mitošinka vytiahol do prestávky desať úspešných zákrokov, čo bolo napokon rozhodujúce pre celý zápas.
Škoda len, že po prestávke sme zahodili veľa top šancí. Celkovo sme ale spokojní s výsledkom i výkonom tímu,“ povedal na margo extraligového štartu Antlov asistent Marek Gernát.
Streleckú muziku tvrdilo prešovské kvarteto
Strelecky v mužstve hostí vynikli spojky osemgólový Karlov a šesťgólový Dobrkovič i päťgólové krídla Mitaľ s Fenárom.
So svojou streleckou potenciou v Nových Zámkoch však nemohol byť spokojný ľavoruký krídelník Tatranu Prešov a člen širšieho kádra českej hádzanárskej reprezentácie Josef Hozman.
„Musím priznať, že strelecky mi to nejde už nejaký ten čas. Ani v príprave na začínajúcu sezónu som v tomto smere neoslňoval. A nezačal som dobre ani v prvom súťažnom zápase tohto súťažného ročníka. Popravde, neviem čo sa so mnou deje.
V Nových Zámkoch som sa dostal do troch streleckých pozícií a trikrát šancu nepremenil. Tak som sa radšej po štvrťhodine z ihriska pýtal sám, lebo som si jednoducho neveril.“
Ukázali sa dobre zdvojené posty
Hozmana na pravom krídle nahradil slovenský reprezentant Erik Fenár a tomu sa veru darilo.
„Erik naskočil do zápasu a svoju robotu odviedol na výbornú, dal päť gólov. Ukázalo, že Tatran má jednotlivé posty dobre zdvojené. Ak sa nedarí jednému, zaberie druhý. Celkom to nešlo ani Marcovi Antlovi, no zabral päťgólový Damián Mitaľ.“
Dvadsaťtri gólov spojkového radu
Naprázdno vyšli v Nových Zámkoch aj prešovskí pivoti. „Takto to nejako vyjde,“ mienil po návrate do Prešova J. Hozman.
„Zato neraz ale pripravili pozície pre strelcov nášho spojkového radu. A ak dobre rátam, tak spojky zaťažili konto domácich dvadsiatimi tromi gólmi. Takže myslím, veľmi slušná bilancia.
A nebyť pár zbytočných zaváhaní po zmene strán, mohla byť aj výraznejšia. Podstatné je, že sme vyhrali a hlavne, že sa nik z nás nezranil, pretože zranenia sa v ostatnom čase nášmu tímu ozaj nevyhýbali.“
Mladík s dobrou postavou i streleckou odvahou
Spojkový rad Tatranu sa v Nových Zámkoch gólovo presadil. A určite Prešovčanov teší, že pod výhru sa dvomi gólmi podpísal aj sedemnásťročný veľký hádzanársky talent, získaný prešovským devätnásťnásobným majstrom republiky z Topoľčian, Jakub Valent.
„Za mňa, Kubo sa ukázal v prvom súťažnom zápase v prvom mužstve Tatranu vskutku v dobrom svetle. Tréneri ho poslali na ihrisko a on to nekomplikoval.
Dvakrát to tam práskol a dvakrát brankár domácich lovil loptu zo siete. Urastený mladík ukázal veľkú odvahu. Fakt, je to talent,“ chválil „Pepa“ Hozman.
Súboj majstra s vicemajstrom
V druhom extraligovom kole v sobotu šiesteho septembra o osemnástej hodine začne v Tatran handball arene súboj úradujúce majstra z Prešova a vicemajstra z Považskej Bystrice.
„Na úvod súťaže šláger tradičných hádzanárskych rivalov. Dúfam, že výkon a výhra v Nových Zámkov je dobrou pozvánkou na tento ťahák.
Na premiérový zápas tohto ročníka NHE sme sa pripravili dobre a verím, že na ten proti Považskej Bystrici tak spravíme ešte lepšie,“ avizoval český legionár vo farbách slovenského majstra.