Prešov vstúpil do súťaže jasnou výhrou. Nezaváhala ani Považská Bystrica

TASR|30. aug 2025 o 22:05
Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov.

NOVÉ ZÁMKY. Hádzanári Tatrana Prešov vykročili za obhajobou majstrovského titulu v Niké Handball Extralige víťazstvom na palubovke Štartu Nové Zámky 34:26 v stretnutí 1. kola.

Najlepším strelcom víťazov bol Igor Karlov, ktorý dal 8 gólov, keď premenil päť zo šiestich sedmičiek.

Na úvod nezaváhal ani vicemajster z Považskej Bystrice. Doma zdolal Modru 36:28.

Niké Handball Extraliga - 1. kolo

MŠK Považská Bystrica - HáO TJ Slovan Modra 36:28 (18:13)

Najviac gólov: Kovács 8, Ďuriš 6, Péchy a Skáčik po 5 - Mišových 7, Frno 7/1, Jurikovič 4. Rozhodovali: Bočáková a Jánošíková, 7m: 0 - 2/1, vylúčení: 5:2, 520 divákov.

HK Bojnice - HC Sporta Hlohovec 35:31 (18:18)

Najviac gólov: Briatka 8, Michniewicz 8/6, Bogár 7 - Jankovič 7/2, Antala a Gábriš po 5. Rozhodovali: Cipov a Klus, 7m: 8/6 - 2/2, vylúčení: 3:3, ČK: 39. Páleš (Bojnice), 712 divákov.

HC Záhoráci - HK Košice 21:36 (10:17)

Najviac gólov: Soldo a Török po 4, Spasih 3/1. Rozhodovali: Haščíková a Kellner, 7m: 2/1 - 3/3, vylúčení: 6:4, 380 divákov.

MHC Štart Nové Zámky - Tatran Prešov 26:34 (10:19)

Najviac gólov: Lukačin 4, Kyjanek 4/3, Straňovský 3, Tilandy 3/1 - Karlov 8/5, Dobrkovič 6, Mitaľ, Fenár a Urban po 5. Rozhodovali: M. Nagy a Ondruš, 7m: 5/4 - 6/5, vylúčení: 0:6, 300 divákov.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

