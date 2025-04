Slovenky vyzvú v baráži o MS favoritky zo Švajčiarska. Tréner verí v sľubný výsledok vonku

V nominácii sú iba dve pivotky, keďže k dispozícii nie je Viktória Györiová.

"Má problémy s kolenom. Vyzeralo to najskôr na trojtýždňový výpadok, ale nakoniec sa lekár rozhodol, že to budú riešiť konzervatívne a natiahlo sa to na 2 až 3 mesiace.

Nevidím problém s tým, že máme len dve pivotky. Zápasy sa štandardne hrajú s dvomi pivotmi, minutáž bude rozdelená medzi dve hráčky, ktoré to zvládnu," vysvetlil kouč Beňadik.

Švajčiarky sú silné najmä doma

Švajčiarky obsadili na vlaňajších ME ako spoluorganizátor 12. miesto a v dvojzápase budú favoritom.

"Helvétky" však doteraz na svetovom šampionáte neštartovali ani raz.