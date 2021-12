Slovenky čakajú ešte štyri zápasy, boj o Prezidentský pohár začnú v stredu

"Znovu sa potvrdilo, že sme tímom, ktorý dokáže v priebehu pár minút postaviť súpera na nohy a vrátiť ho do zápasu. Teraz sa nám to stalo v prvom polčase a v druhom to už bol boj. Bola to aj otázka šťastia v koncovke," povzdychol si Streicher.

Jeho tím až príliš ľahko stratil vydretý náskok a často doplácal na technické chyby.

"Bolo to spôsobené určite aj veľkých chcením. Hráme niekedy až príliš bezhlavo dopredu, bez toho aby sme mali nejaký plán."