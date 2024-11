Prehra v Maďarsku o päť gólov nie je žiadna hanba, hovorí opora Slovákov

GYOR. Slovenskí hádzanári podľa očakávania vo svojom prvom vystúpení v kvalifikácii ME 2026 nebodovali, no na palubovke Maďarska dlho držali nádej na prekvapenie.

"Pred zápasom by sme možno prehru o päť gólov brali, ale vzhľadom na priebeh zápasu, by som si prial iný výsledok. Osobne si myslím, že máme na viac," zhodnotil pivot Šimon Macháč, ktorý dal šesť gólov a spolu s Martinom Potiskom bol najlepší strelec slovenského tímu.

"Prehrali sme si to vlastnými chybami. V druhom polčase bola naša hra lepšia, vyrobili sme však v obrane chyby, ktoré sme v predchádzajúcich zápasoch nerobili. Stálo nás to veľa síl. Na Maďarov sme sa pripravili výborne, len žiaľ, v taktike nás prevýšili."

Slovákom nevyšiel vstup do zápasu, keď sa ťažko presadzovali v útoku. Za osem minút dali jediný gól a prehrávali 1:5.

"Nepremenené šance v prvom polčase nás môžu veľmi mrzieť. Horeli sme v strede obrany, ale bojovali sme. Bolo vidno, že domácim hráčom to v závere nebolo všetko jedno. Je to veľká škoda. Nešli sme zápas do Maďarska len povinne odohrať a myslím si, že sme to na palubovke aj ukázali,“ uviedol trojgólový Juraj Briatka pre portál slovakhandball.sk.

Kapitán Ľubomír Ďuriš rovnako pripomenul problémy v defenzíve. "Pripravovali sme sa na maďarskú hru s pivotom, ale nevedeli sme to ubrániť. Šance sme si vypracovali, len sme ich v prvom polčase veľa zahodili. Druhý polčas bol super, hralo sa gól na gól. Pri troške šťastia z toho mohol byť iný výsledok."

V nedeľu Slováci privítajú v druhom zápase Čiernu Horu a Ďuriš očakáva v Košiciach úplne iný zápas: "V prvom rade hráme doma, musíme do toho vložiť ešte väčšiu emóciu. V zápasoch, kde nie sme favorit, musíme dať zo seba úplne všetko."

V prvom polčase stál v slovenskej bránke Marián Žernovič a mal štyri úspešné zákroky. V druhom zneškodnil Teodor Paul sedem pokusov domácich, vrátane jednej sedmićky.

"Ten zápas mohol dopadnúť ešte lepšie. Mali sme veľa strát v útoku, to sa nemôže proti takémuto súperovi stávať. Mne sa celkom dobre chytalo, ale žiaľ, nie vždy bola naša obrana taká kompaktná, ako sme chceli. Zbytočne veľa gólov sme inkasovali cez stred zo vzdialenosti šiestich metrov.

Občas sme boli rozhádzaní, boli tam veľké diery. Prehra v Maďarsku o päť gólov nie je žiadna hanba. Berieme si z toho pozitíva," vyhlásil Paul, ktorý v nedeľu proti Čiernej Hore definitívne uzavrie reprezentačnú kapitolu.