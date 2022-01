Kapitán Ďuriš má recept na šesťgólové víťazstvo nad Rusmi: Hrať perfektne

Pri predpokladanom víťazstve Nórska nad Litvou musia Slováci zdolať Rusov minimálne o šesť gólov, ak sa chcú presunúť do štvrťfinálovej skupiny v Bratislave. "Tešili sme sa dve hodiny, ale už sme sa z toho vyspali a povedali si, že to ideme skúsiť. Veď na to sme tu. Všetci sme čakali, kedy si už budeme môcť zahrať na tomto šampionáte, takže to len tak nepustíme," povedal kapitán tímu SR Ľubomír Ďuriš na webe slovakhandball.sk.

"Nikto nečakal, že sa to medzi Ruskom a Nórskom skončí takto. Musím však uznať, že Rusi naozaj ukázali veľmi peknú hádzanú a prevýšili Nórov vo všetkom. Bolo to pre nás sklamanie, že Rusi vyhrali, ale taký je šport a aj v tom je krásny. Teraz to budeme mať náročnejšie, ale my máme svoje ciele a aj na posledný zápas v základnej skupine sa dôkladne pripravíme,“ dodal Ďuriš.