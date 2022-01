ONLINE: Slovensko - Rusko (ME v hádzanej 2022)

Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu z rozhodujúceho zápasu našej reprezentácie. Dnes sa totižto na domácich ME postavia v priamom boji o druhé miesto s Ruskom.



Po našom sobotnom historicky prvom triumfe na veľkom šampionáte to vyzeralo všetko veľmi sľubne. Rusko však večer porazilo Nórsko a skomplikovalo nám tak postupovú matematiku. Aj v prípade tesného víťazstva nám to nemusí stačiť na postup. Rusi porazili Nórsko o 1 bod. My sme so severanmi prehrali o priepastných 10 bodov. My sme však zvíťazili nad Litvou o 5 bodov a Rusi iba o 2. V každom prípade sa máme dnes na čo tešiť, pretože naši hádzanári predvádzajú na domácej palubovke zatiaľ skvelé výkony.