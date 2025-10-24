Považská Bystrica s hladkou výhrou, na palubovke Hlohovca dominovala

Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica) sa radujú z gólu
Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica) sa radujú z gólu (Autor: TASR)
TASR|24. okt 2025 o 21:57
ShareTweet0

Najviac sa darilo Marekovi Štefinovi.

Niké Handball Extraliga - 8. kolo

HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 25:32 (14:18)

najviac gólov: Cvičela a Obulaný po 6, Jankovič 4 - Štefina 6/3, Péchy 5, Ďurana 4/2

Rozhodovali: Haščíková, Kellner, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčení: 2:3

Diváci: 220

HLOHOVEC. Hádzanári Považskej Bystrice triumfovali v 8. kole Niké Handball Extraligy nad Hlohovcom 32:25.

Spomedzi hostí sa najviac darilo Marekovi Štefinovi, ktorý vsietil 6 gólov.

Považania si udržali druhé miesto pred Bojnicami, ktoré majú o zápas menej.

Tabuľka Niké Handball Extraligy

Hádzaná

Hádzaná

    Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica) sa radujú z gólu
    Zľava Marek Štefina a Adam Ďurana (obaja Považská Bystrica) sa radujú z gólu
    Považská Bystrica s hladkou výhrou, na palubovke Hlohovca dominovala
    dnes 21:57
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Hádzaná»Považská Bystrica s hladkou výhrou, na palubovke Hlohovca dominovala