Považská Bystrica s hladkou výhrou, na palubovke Hlohovca dominovala

Niké Handball Extraliga - 8. kolo
HC Sporta Hlohovec - MŠK Považská Bystrica 25:32 (14:18)
najviac gólov: Cvičela a Obulaný po 6, Jankovič 4 - Štefina 6/3, Péchy 5, Ďurana 4/2
Rozhodovali: Haščíková, Kellner, 7m: 3/2 - 6/5, vylúčení: 2:3
Diváci: 220
HLOHOVEC. Hádzanári Považskej Bystrice triumfovali v 8. kole Niké Handball Extraligy nad Hlohovcom 32:25.
Spomedzi hostí sa najviac darilo Marekovi Štefinovi, ktorý vsietil 6 gólov.
Považania si udržali druhé miesto pred Bojnicami, ktoré majú o zápas menej.