Má 81 rokov, no nikam neodchádza. Egypťana opäť zvolili za šéfa federácie

Egypťan Hassan Mustafa bol znovuzvolený na post prezidenta Medzinárodnej hádzanárskej federácie (IHF).
Osemdesiatjedenročný funkcionár vedie federáciu už 25 rokov a na nedeľnom kongrese v Káhire si s výrazným náskokom vybojoval ďalšie funkčné obdobie.
Mustafu podporilo už v prvom kole hlasovania 129 delegátov. Spomedzi troch jeho vyzývateľov získal najviac hlasov Slovinec Franjo Bobinac (24).
Dvadsať mal Nemec Gerd Butzeck a tri Holanďan Tjark de Lange. Kongres IHF v Káhire sa konal za účasti 176 zástupcov národných hádzanárskych zväzov z celkového počtu 211. Najviac delegátov prišlo z Afriky (51), Európy (48) a Ázie (36).
Hlasovanie sa výrazne oneskorilo pre problémy s prihlasovaním do elektronického systému. Počas skúšobných kôl sa „stratilo“ 40 až 50 hlasov.
Po viacerých prerušeniach sa štvorčlenný súboj skončil presvedčivým víťazstvom „hádzanárskeho faraóna“, ako je Mustafa prezývaný pre svoj štýl vedenia. Informovala o tom agentúra STA.