Zachránili ďalší unikátny míľnik. Prešov vedie nad zvyškom Slovenska 16:11

Osemnásť rokov. To je nielen znak dovŕšenia dospelosti, či obdobie za ktoré sme spoznali už štyroch majstrov sveta vo futbale.

Zaslúžili sa tým o ďalší výrazný míľnik v klubovej histórii, sezónou prešli bez straty jediného bodu.

Vyhrali všetkých 24 stretnutí a nadviazali tým na ročník 2013/14, keď uspeli dokonca v 36 dueloch.

Čupryna odchádza i zostáva

V rozhodujúcom treťom finálovom stretnutí mohlo byť pokojne všetko inak. Hoci Prešov viedol po polčase 12:8, napokon z toho bola obrovská dráma.

Nebyť dvoch výborných zákrokov brankára Igora Čuprynu, možno by Pohár Antona Frola ešte nespoznal svojho nového držiteľa. Favorit vyhral tesne 20:19.

Čupryna sa do brány Tatrana dostal až na záverečné minúty. Aj to mu stačilo na to, aby si vyslúžil honor hrdinu duelu.