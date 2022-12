Slováci na Karpatský pohár nesiahli. Vo finále podľahli účastníkovi MS

/zdroj: slovakhandball.sk/

Fernando Gurich (tréner SR): "Gratulujem Egyptu, ktorý bol dnes lepší od začiatku do konca. Nám v oboch polčasoch dlhšie trvalo, kým sme sa dostali do tempa. V úvode sme sa dopúšťali ľahkých chýb v útoku, Egypťanom sme darovali lopty a oni mohli dávať jednoduché góly. Potom sme sa vrátili do zápasu, keďže nám lepšie fungovala obrana a naša hra bola plynulejšia. Hoci mal prvý polčas v našom podaní rôzne tváre, zvládli sme ho celkom dobre. Po prestávke nám nevyšla prvá desaťminútovka, strácali sme lopty, Egypťania hru zrýchlili a zlomili duel vo svoj prospech. Potom sme sa síce zlepšili, ale stále sme mali problémy v strede obrany."

Marek Hniďák (spojka SR): "Myslím si, že prvý polčas bol z našej strany celkom fajn. V druhom tempo trochu opadlo. Egypťania si držali náskok. Snažili sme sa dotiahnuť, ale už nám na to nestačili sily. Pokiaľ ide o celý turnaj, tak sme podali dva solídne výkony a nemáme sa za čo hanbiť. Stále máme čo zlepšovať, ale na turnaji sme ukázali nejaké pozitíva."