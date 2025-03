Hegemónia Iuventy sa skončila. Premiérové víťazstvo v pohári oslavujú hádzanárky Dunajskej Stredy

Silvia Priklerová, asistentka trénera DAC: "Sme nesmierne radi, že sa nám to dnes konečne podarilo. Urobili sme všetko pre to, aby sme z Trnavy odchádzali úspešne a so Slovenským pohárom. Odkedy sme ako klub vznikli, tak sme na to čakali, pretože pohár nám ešte v zbierke chýbal. Ďakujeme fanúšikom, že nás prišli podporiť v takom počte a povzbudili nás v ťažkých chvíľach. Finále sme začali dobre a hoci sme mali v polčase manko jedného gólu, v druhom sme to dokázali otočiť. Zápas sme vyhrali kvalitnou obranou."

Peter Kostka, tréner Iuventy: "Rozhodol už záver prvého polčasu. My sme mali päťgólový náskok a súper sme zbytočne dostali naspäť do hry. Dostali sme 33 gólov, takže rozhodla aj naša slabšia hra v defenzíve a impotencia v postupnom útoku. Chýbala nám individuálna kvalita na niektorých pozíciách. Dnes bol súper lepší počas 60 minút, my iba v niektorých úsekoch."

/zdroj: STVR/