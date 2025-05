Črtal sa debakel, no Slováci dohrali kvalifikáciu so cťou. Ako posledný skóroval brankár

Kvalifikácia ME v hádzanej 2026 - 6. kolo

Čierna Hora mala už pred stretnutím istotu postupu na budúcoročný šampionát v Dánsku, Nórsku a Švédsku. Spolu s ňou získalo miestenku na ME aj Maďarsko ako víťaz skupiny. Tretie skončilo Fínsko.

BAR. Slovenskí hádzanári ukončili kvalifikáciu ME 2026 bez bodového zisku.

Priamy postup si vybojovali prvé dva tímy, Slováci stratili šancu už po tesných prehrách s Fínskom. Bola to pre nich 13. neúspešná kvalifikácia za sebou.

V 10. minúte viedli ešte iba o gól (6:5), potom však nasledovala ich šesťgólová šnúra a jasný náskok 12:6. Čiernu Horu gólovo ťahal Vujačič, v bránke „čaroval“ Suljevič a domáci odchádzali do kabín so sľubným päťgólovým odstupom.

Domáci aj v druhom diktovali vývoj duelu, Slováci zahodili celkovo štyri sedmičky a v 38. minúte prišli navyše aj o vylúčeného Antla.

Čierna Hora sa o chvíľu neskôr dostala do desaťgólového náskoku (24:14) a vyzeralo to na debakel. Hostia však kvalifikáciu dohrali so cťou.