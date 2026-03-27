Michalovce boli v prvom štvrťfinále dominantné. Do odvety si nesú pohodlný náskok

Európsky pohár EHF
Štvrťfinále - prvý zápas:
Cabooter Fortes Venlo - MŠK Iuventa Michalovce 23:31 (14:14)
Najviac gólov: Marsmanová 7, Kuipersová 5, Muilenburgová 4
Zostava a góly Iuventy: Jablonská, Lazoraková - Kowaliková 8, Popovcová 6, Sabovová 5, Biegerová 4, Dvorščáková 3, Lukáčová a Kompaniecová po 2, Soskydová 1, Bačenková, Brajovičová, Geffertová, Pereirová
Rozhodcovia: Danilovič, Karan (obaja Bos.), TH: 4/3 - 4/4, vylúčené: 3:3
Diváci: 400
Hádzanárky Iuventy Michalovce zvíťazili v prvom štvrťfinálovom zápase Európskeho pohára EHF nad holandským družstvom Cabooter Fortes Venlo 31:23.
Dejiskom duelu bola michalovská Chemkostav aréna, v ktorej sa uskutoční aj odveta. Tá je na programe v nedeľu o 15.30 h.