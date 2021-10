Bratislava je pripravená na veľké podujatie, uvidia ho len zaočkovaní

Veľmi sa im páčila kvalita hotelov a takisto kvalitná aréna, ktorú máme pripravenú so všetkým zázemím. Aj keď je to hokejová aréna, bude prerobená na hádzanársku, z toho boli veľmi milo prekvapení," prezradil Nemeček pre TASR.

Naša najväčšia snaha je sústrediť sa na predaj čo najväčšieho počtu lístkov, to je pre nás najväčší príjem z týchto majstrovstiev. Zatiaľ to nie je veľká výhra, pretože situácia je taká, aká je. Na Slovensku môžeme mať v hale len zaočkovaných, veríme, že aj našou propagáciou a s blížiacim sa šampionátom sa budú zvyšovať tieto počty.

Nemeček čerpá aj zo skúseností, ktoré nadobudol ako šéf organizačného výboru hokejových MS na Slovensku v rokoch 2011 a 2019:

"Mám tu ľudí, s ktorými som organizoval dvoje majstrovstiev sveta. Bez nich by som to určite nešiel robiť. Skúsenosti sú, robíme v tých istých halách v Bratislave a Košiciach, v tých istých hoteloch. To je naša výhoda, ale musím povedať, že špecifikum tohto športu je trošku iné. Požiadavky sú v určitých veciach trošku iné na hádzanú a na hokej. Gro je však rovnaké a myslím si, že by nemal byť problém celé to zvládnuť."